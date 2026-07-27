Preživeli planinari u šoku, spremaju se kući: Organizuje se i transport tela petoro stradalih alpinista iz Zenice na "Elbrusu"

Večernje novosti pre 30 minuta
Preživeli planinari u šoku, spremaju se kući: Organizuje se i transport tela petoro stradalih alpinista iz Zenice na "Elbrusu"…

TELA petoro poginulih planinara iz Zenice prilikom uspona u subotu na najviši vrh Kavkaza "Elbrus" (5.642m) spuštena su danas u podnožje planine i u toku je organizovanje njihovog transporta u BiH.

Foto: Printskrin/Raport.ba Ruski spasioci iz snega su izvukli u strahovitoj gorskoj oluji stradale, bračni par Almu i Denisa Okanovića i njihovu prijateljicu doktorku Melihu Čaušević. U nedelju su uspeli da spuste tela Almira Krivdića i Nermina Talama, ali su tada zbog nemogućih vremenskih uslova, prejakog vetra i katastrofalne vidljivosti morali da prekinu akciju izvlačenja. U delu planine "sedlo" na 5.350 metara označili su mesto gde su ostala tela troje mrtvih
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