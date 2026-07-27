Tramp opet gura svoju priču: Razgovori sa Iranom su dobri, postoji mogućnost napretka u pregovorima

RAZGOVORI Vašingtona i Teheranu su "dobri" i postoji mogućnost napretka u pregovorima, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspešni.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon "Vodimo dobre razgovore i videćemo šta će se dogoditi. Mislim da postoje dobre šanse da se nešto postigne. Ako se to dogodi, utoliko bolje. Ako ne, vratićemo se onome što smo radili pre dva dana", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu na putu ka saveznoj državi Mičigen. On je, prenosi AP, naveo da je inicijativa za nove kontakte potekla od iranske strane. "Obratili su nam se direktno jer smo ih veoma snažno gađali,