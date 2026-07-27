Žestok napad iz Ukrajine! „Iran podstiče rat i doprema oružje Rusima — dosta je glume!

MINISTAR spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je danas da Iran podstiče rat Rusije slanjem oružja i da nema pravo da se pretvara da je žrtva.

Foto printskrin telegram/RVvoenkor Sibiha je na taj način reagovao na objavu iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija koji je u nedelju na platformi X napisao da napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru ne sme da ostane bez odgovora, preneo je Ukrinform. -Pretnje Irana su neopravdane i neosnovane. Režim u Teheranu je direktan saučesnik u ruskoj agresiji protiv Ukrajine, podstičući rat Moskve oružjem koje ubija Ukrajince od 2022. godine,