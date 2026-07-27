Da li je Bernam poslednja šansa laburista i Velike Britanije?

Nije baš najjasnije na koga se Endi Bernam poziva kada kaže da će laburisti sa njim na čelu biti stara verzija laburista, a pritom se odriče Blerovog nasleđa

Velika Britanija prolazi kroz jednu od najjačih turbulencija, što neizbežno proizvodi političku nestabilnost, društveni jaz i sukob između rivalskih strana. Kao što to često biva, politička rukovodstva koja nisu sigurna u rešavanje aktuelnih problema, ne fokusiraju se na budućnost, već odgovore traže u prošlosti, upotrebljavajući je kao bauk ili sentiment prema prošlim, boljim vremenima. Novi britanski premijer Endi Bernam nije izuzetak. Žigosao je kao strašilo