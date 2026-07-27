Ako krećete na more u Grčku, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM: Grčki carinici su u ŠTRAJKU! Grčki carinici u štrajku

Volim Zrenjanin pre 46 minuta
Ako krećete na more u Grčku, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM: Grčki carinici su u ŠTRAJKU! Grčki carinici u štrajku

Grčka, 27. jul 2026. – Građani Srbije koji su danas krenuli ili planiraju putovanje ka omiljenim letovalištima u Grčkoj trebalo bi da računaju na duža zadržavanja na graničnim prelazima, jer su grčki carinici stupili u štrajk.

Štrajk se održava danas, 27. jula, i traje od 05.00 do 09.00 časova po srpskom vremenu (odnosno od 06.00 do 10.00 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj). Tokom tog perioda očekuju se usporen rad graničnih službi i formiranje dužih kolona vozila. Najveća zadržavanja moguća su na graničnim prelazima Evzoni (Bogorodica), Dojran i Niki (Mežitlija), kojima svakodnevno prolazi veliki broj turista iz Srbije na putu ka grčkom primorju. Prema dostupnim informacijama, teretni
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

AMSS: Pojačan saobraćaj, promenljivi uslovi vožnje zbog najavljenih padavina

AMSS: Pojačan saobraćaj, promenljivi uslovi vožnje zbog najavljenih padavina

Danas pre 31 minuta
Danas ako ne morate ne krećite u Grčku

Danas ako ne morate ne krećite u Grčku

Bujanovačke pre 16 minuta
AMSS: Pojačan saobraćaj, promenljivi uslovi vožnje zbog najavljenih padavina

AMSS: Pojačan saobraćaj, promenljivi uslovi vožnje zbog najavljenih padavina

Nova pre 36 minuta
Kolone na izlazu iz Srbije: Kamioni na Šidu čekaju čak četiri sata, zadržavanja i na granici sa Bugarskom

Kolone na izlazu iz Srbije: Kamioni na Šidu čekaju čak četiri sata, zadržavanja i na granici sa Bugarskom

RINA pre 21 minuta
Vozači, oprez: Povećan intenzitet saobraćaja i mogući pljuskovi

Vozači, oprez: Povećan intenzitet saobraćaja i mogući pljuskovi

Glas Zaječara pre 11 minuta
Milina za vožnju, nigde gužve uspred špica: Odmori ispraznili Beograd, ulice poluprazne (foto)

Milina za vožnju, nigde gužve uspred špica: Odmori ispraznili Beograd, ulice poluprazne (foto)

Kurir pre 1 minut
Od 5 do 9 časova obustava rada na prelazima Severna Makedonija-Grčka, propuštanje vozila na 10 minuta

Od 5 do 9 časova obustava rada na prelazima Severna Makedonija-Grčka, propuštanje vozila na 10 minuta

RTS pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaEvzoni

Društvo, najnovije vesti »

U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviše do 33 stepena

U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviše do 33 stepena

Insajder pre 41 minuta
Ugašen požar u Deliblatskoj peščari, zahvatio borovu šumu

Ugašen požar u Deliblatskoj peščari, zahvatio borovu šumu

N1 Info pre 6 minuta
Uhapšen osumnjičeni da je na Fejsbuku pretio predsedniku Srbije

Uhapšen osumnjičeni da je na Fejsbuku pretio predsedniku Srbije

Insajder pre 46 minuta
Sednica Saveta REM-a u četvrtak - da li će se ponovo birati predsednik?

Sednica Saveta REM-a u četvrtak - da li će se ponovo birati predsednik?

N1 Info pre 16 minuta
AMSS: Pojačan saobraćaj, promenljivi uslovi vožnje zbog najavljenih padavina

AMSS: Pojačan saobraćaj, promenljivi uslovi vožnje zbog najavljenih padavina

Danas pre 31 minuta