Ako krećete na more u Grčku, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM: Grčki carinici su u ŠTRAJKU! Grčki carinici u štrajku

Grčka, 27. jul 2026. – Građani Srbije koji su danas krenuli ili planiraju putovanje ka omiljenim letovalištima u Grčkoj trebalo bi da računaju na duža zadržavanja na graničnim prelazima, jer su grčki carinici stupili u štrajk.

Štrajk se održava danas, 27. jula, i traje od 05.00 do 09.00 časova po srpskom vremenu (odnosno od 06.00 do 10.00 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj). Tokom tog perioda očekuju se usporen rad graničnih službi i formiranje dužih kolona vozila. Najveća zadržavanja moguća su na graničnim prelazima Evzoni (Bogorodica), Dojran i Niki (Mežitlija), kojima svakodnevno prolazi veliki broj turista iz Srbije na putu ka grčkom primorju. Prema dostupnim informacijama, teretni