Super Puma leti u Španiju da gasi požare: Srpski helikopter nikad nije bio na ovako dalekom zadatku

Srbija je uputila helikopter Airbus H215 Super Puma sa posadom i više vatrogasnih vozila sa vatrogascima-spasiocima kako bi pomogla u gašenju velikih šumskih požara koji danima bukte u Španiji.

Iz baze Helikopterske jedinice MUP-a Srbije na beogradskom aerodromu Nikola Tesla ka Španiji krenulo je 16 vatrogasnih vozila sa oko 40 pripadnika službi za vanredne situacije, među kojima je 37 vatrogasaca-spasilaca, tri pripadnika tima za medicinsku podršku, kao i pet članova Helikopterske jedinice i jedan oficir za vezu, prenosi Tanjug. Vatrogasce-spasioce i pripadnike Helikopterske jedinice ispratio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je tom