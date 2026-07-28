Kostov da se odmori, Bukari igra sigurno - vreme je za Čama

B92 pre 5 sati
Kostov da se odmori, Bukari igra sigurno - vreme je za Čama

Dejan Stanković imaće slatke muke kada je u pitanju sastav Crvene zvezde za revanš protiv Larna.

Crveno-bele u sredu od 20.00 na "Marakani" očekuje uzvratni susret sa severnoirskim predstavnikom. Ubedljiv trijumf na Ostrvu pre nedelju dana (4:0), a i činjenica da su svi prvotimci na raspolaganju, pružiće mogućnost Stankoviću da malo rotira. U razgovoru sa medijima uoči poslednjeg treninga na renoviranom pomoćnom terenu pored "Mitića", Stanković je tako nešto i najavio. Nije baš želeo da izdiktira startnih 11, ali je jasno kazao da će Vasilije Kostov odmoriti,
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