Vučić razgovarao sa sindikatima Apoteka BG: Usvojeni svi zahtevi radnika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima sindikata Apotekarske ustanove Beograd i na tom sastanku su, prema rečima predsednice sindikata "Opstanak" Jelena Šikuljak, svih zahtevi radnika potpuno uvaženi.

Svi zahtevi radnika Apotekarske ustanove Beograd, kao i Sindikata "Opstanak" Apoteke Beograd, potpuno su uvaženi, izjavila je Šikuljak za Tanjug posle sastanka sa predsednikom Vučićem. Navela je da im je obećano da će im najkasnije do 15. septembra sve plate biti isplaćeno i to odjednom, a zdravstvene knjižice će im biti overene od sutra. Takođe, obećano im je da će svi dugovi prema dobaljačima biti plaćeni, a da će im, u prvoj polovini avgusta, biti obezbeđena