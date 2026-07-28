Vučić razgovarao sa sindikatima Apoteka BG: Usvojeni svi zahtevi radnika

B92 pre 2 sata
Vučić razgovarao sa sindikatima Apoteka BG: Usvojeni svi zahtevi radnika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima sindikata Apotekarske ustanove Beograd i na tom sastanku su, prema rečima predsednice sindikata "Opstanak" Jelena Šikuljak, svih zahtevi radnika potpuno uvaženi.

Svi zahtevi radnika Apotekarske ustanove Beograd, kao i Sindikata "Opstanak" Apoteke Beograd, potpuno su uvaženi, izjavila je Šikuljak za Tanjug posle sastanka sa predsednikom Vučićem. Navela je da im je obećano da će im najkasnije do 15. septembra sve plate biti isplaćeno i to odjednom, a zdravstvene knjižice će im biti overene od sutra. Takođe, obećano im je da će svi dugovi prema dobaljačima biti plaćeni, a da će im, u prvoj polovini avgusta, biti obezbeđena
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Zaposlene u Apoteci Beograd od aprila prošle godine bez plate: Posle ignorisanja, stiže obećanje - usmeno i od nenadležne…

Zaposlene u Apoteci Beograd od aprila prošle godine bez plate: Posle ignorisanja, stiže obećanje - usmeno i od nenadležne institucije

N1 Info pre 1 sat
Vučić obećao po 6.000, ali u Fondu fali 85 miliona evra

Vučić obećao po 6.000, ali u Fondu fali 85 miliona evra

Vranje news pre 3 sata
Zaposlene Apoteke Beograd posle sastanka u Predsedništvu: Verujemo dok se ne dokaže suprotno

Zaposlene Apoteke Beograd posle sastanka u Predsedništvu: Verujemo dok se ne dokaže suprotno

N1 Info pre 4 sati
Šapić se izvinio za Apoteke Beograd, zaposleni poručuju: Samo da ostanemo u državnom vlasništvu

Šapić se izvinio za Apoteke Beograd, zaposleni poručuju: Samo da ostanemo u državnom vlasništvu

Nova pre 4 sati
Vučić obećao 6.000 dinara svim punoletnima u septembru, ali u Fondu fali 85 miliona evra

Vučić obećao 6.000 dinara svim punoletnima u septembru, ali u Fondu fali 85 miliona evra

Radio 021 pre 4 sati
Vučić obećao isplatu 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Vučić obećao isplatu 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Radio 021 pre 5 sati
Tema jutra: Eskalacija krize apoteka Beograd

Tema jutra: Eskalacija krize apoteka Beograd

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTanjugPredsednik SrbijeSindikat

Politika, najnovije vesti »

Brnabić: Završićemo raspravu o Vladi sutra, dok neko ne padne u nesvest

Brnabić: Završićemo raspravu o Vladi sutra, dok neko ne padne u nesvest

Danas pre 2 sata
Aleksić poručio Macutu: „Mali vodi vladu, a ne vi“

Aleksić poručio Macutu: „Mali vodi vladu, a ne vi“

Danas pre 2 sata
„Ako je ovo najbolje što Vlada ima…“: Sagovornici Danasa o Dačićevom puštanju zvuka zvučnog topa u Skupštini

„Ako je ovo najbolje što Vlada ima…“: Sagovornici Danasa o Dačićevom puštanju zvuka zvučnog topa u Skupštini

Danas pre 3 sata
Jovanović (Novi DSS): Visoka izlaznost i tri kolone ruše režim Aleksandra Vučića

Jovanović (Novi DSS): Visoka izlaznost i tri kolone ruše režim Aleksandra Vučića

Danas pre 5 sati
Sutra nastavak sednice o poverenju Vladi

Sutra nastavak sednice o poverenju Vladi

Danas pre 4 sati