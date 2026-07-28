Infantino planira privatizaciju Mundijala, UEFA se oštro protivi

BBC News pre 1 sat | Sajmon Stoun - Glavni

Getty Images Đani Infantino i Donald Tramp posle finala Svetskog prvenstva dodelili su trofej reprezentativcima Španije

Međunarodna fudbalska asocijacija (FIFA) planira da proširi „finansiranje razvoja fudbala" osnivanjem nove, privatne kompanije koja će doneti više od 10 milijardi dolara, a privatni investitori će biti njeni manjinski akcionari.

Zamisao šefa FIFA-e Đanija Infantina je da privatne kompanije kupuju udeo vlasništva u takmičenjima poput Svetskog prvenstva, što je naišlo na oštru reakciju Evropske fudbalske asocijacije (UEFA).

Listovi Fajnenšal tajms i Tajms su prvi izvestili o ovim planovima, navodeći da bi njihovo ostvarenje moglo da donese Infantinu desetine miliona dolara.

FIFA je potom objavila saopštenje u kojem tvrdi da će „pozvati treće strane da kupe manjinski vlasnički udeo kojim neće preuzeti kontrolu" nad novom firmom Fifa Forward Enterprise (FFE).

Time bi se „osnažile" komercijalne aktivnosti i organizacija takmičenja, tvrde.

Ukoliko taj predlog bude izglasan, grupu investitora u FFE bi trebalo da predvodi američka firma Thrive Eternal , koju je osnovao Džošua Kušner, brat Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa.

Nije još bilo razgovora o ulozi Infantina ili bilo koga drugog u FFE, kažu za BBC izvori iz FIFA-e.

Ali, iz te organizacije navode u saopštenju da Infantino i drugi zvaničnici „imaju dužnost" da kontrolišu razvoj projekta, ali nisu ponudili više detalja i objašnjenja.

U predlogu plana navodi se da će svi nacionalni savezi koji su članovi FIFA dobiti i do 20 miliona dolara „jednokratno" za finansiranje razvoja fudbala.

Sve zemlje bi trebalo da profitiraju od bogatstva koje fudbal stvara, tvrdi Infantino.

„Pojedini delovi ove igre pretvorili su tu popularnost u izuzetnu komercijalnu vrednost, mi slavimo taj uspeh i želimo da se on nastavi, jer podiže celokupan fudbal.

„Naš posao je da se uverimo da ostatak fudbala raste zajedno sa tim: FIFA postoji da bi podržala održiv i inkluzivan razvoj u svakom kutku sveta", kazao je šef FIFA.

Iz UEFA imaju drugačije mišljenje: smatraju da FIFA ovom incijativom „prelazi granicu".

'Niko nije vlasnik fudbala'

FIFA nudi argument i tvrdi da upravljačka tela u drugim sportovima imaju firme koje se bave komercijalnom stranom sporta.

Ali, u UEFA smatraju da bi dalje proširivanje takmičenja pod okriljem FIFA i njihovo češće održavanje ugrozilo njihovu profitabilnost.

„Ovo prelazi granicu koju fudbalske upravljačke institucije nikada ne bi smele da pređu.

„UEFA ovo shvata izuzetno ozbiljno. Tako bi trebalo da postupi i svaki nacionalni fudbalski savez.

„Tako bi trebalo da postupi i svaki akter: lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre", saopštili su iz UEFA.

Kako kažu, „duša i upravljanje fudbalom nisu imovina kojom se trguje".

„Niko od nas nije vlasnik fudbala. Fudbal nije vlasništvo FIFA da bi ga ona prodavala", dodaju.

Ukoliko se plan sprovede, FIFA bi zadržala kontrolu nad firmom FFE i „ekskluzivni autoritet u upravljanju fudbalom, takmičenjima, kalendarom međunarodnih utakmica i svim regulatornim i sportskim odlukama".

O ovom pitanju će se verovatno raspravljati na narednom sastanku Saveta FIFA na jesen, a onda i u decembru, kada bi trebalo da se održi Interkontinentalni kup za klubove.

Glasanje o predlogu bi moglo da se održi na narednom FIFA kongresu u martu u Maroku, kada će svih 211 članica imati priliku da se izjasne.

BBC na srpskom je od sada i na TikToku, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.28.2026)