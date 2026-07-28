Ranjeni i bolesni: Rusija vraća na front povređene vojnike

BBC News pre 20 minuta | BBC ruski servis

NurPhoto via Getty Images

Posle više od četiri godine rata u Ukrajini, rusko Ministarstvo odbrane predlaže zakon koji će olakšati slanje ranjenih i bolesnih vojnika nazad na front bez potpune zdravstvene procene.

Promena će ozvaničiti praksu koja se već primenjuje u nekim slučajevima, sa bolničarima ili lekarima koji sami procenjuju vojnike umesto vojnih zdravstvenih komisija.

Na osnovu proučavanja sudskih odluka, BBC na ruskom je zaključio da se pravila za medicinske procene povređenih vojnika i novih regruta već primenjuju nedosledno.

Nakon što je Oleg Šikin nagazio na protivpešadijsku minu, odveden je u bolnicu sa šrapnelom u lobanji, ranom od metka u levom oku, opekotinama po licu i ruci, i ranama na grudima, rukama i nogama.

Hirurški su morali da mu odstrane delove lobanje.

Bivši zatvorenik je potpisao ugovor da se bori za Rusiju protiv Ukrajine kako bi izašao iz kaznene kolonije u kojoj je bio.

To je izbor koji su napravile desetine hiljada zatvorenika u protekle četiri godine dok je ruska vojska pokušavala da regrutuje više vojnika za rat.

Posle lečenja, Šikin je poslat na vojni medicinski pregled kako bi se odredilo da li je kvalifikovan za kategoriju „nesposoban za vojnu službu“, koja dozvoljava vojnicima da budu otpušteni po zdravstvenom osnovu tokom ratnog stanja.

Ali komisija je preporučila da on prvo bude poslat na kratak dopust kao „privremeno nesposoban“ i da bude podvrgnut proceni mesec dana kasnije.

To se nikad nije desilo. Umesto toga, poslat je nazad na front, sada sa titanijumskom pločom u glavi.

BBC je naišao na njegovu priču u sudskim spisima, u kojima se Šikin žali sudu kasarne Nižnjeg Novgoroda da je to bilo nezakonito postupanje, tvrdeći da je trebalo da dobije preporučenu drugu medicinsku procenu.

Sud se naizgled saglasio sa njim i naložio Šikinovom komandiru da mu to omogući.

Ali tu sav papirni trag prestaje.

Šikin se više ne pominje i ne zna se da li je njegovo zdravstveno stanje ponovo procenjeno niti da li je danas živ ili mrtav.

Dok se gomilaju tužbe regruta koji traže otpust, Ministarstvo odbrane predlaže izmenu zakona, što će verovatno otežati dobijanje takvih žalbi.

AFP via Getty Images Na fotografiji koju je objavila ruska državna agencija Sputnjik, ruski predsednik Vladimir Putin posećuje vojnike ranjene u Ukrajini u vojnoj bolnici u Moskvi u oktobru 2025. godine.

'Nesposoban' i 'delimično sposoban'

Prema ruskom zakonu o „vojnoj dužnosti i vojnoj službi“, postoje dve kategorije spremnosti vojnika koje mogu da dovedu do toga da oni dobiju raniji otpust iz vojske: „nesposoban“ i „delimično sposoban“.

Koja kategorija je odgovarajuća za povređenog ili bolesnog vojnika trebalo bi da odredi vojna medicinska komisija koja se sastoji od lekara, hirurga, neurologa, psihijatra, oftalmologa, otorinolaringologa, zubara i, tamo gde je potrebno, drugih specijalista.

Ove komisije izdaju zaključke na osnovu testova i pregleda, i mogu da upute osobu na procenu na klinici ili u bolnici.

Ako je vojnik proglašen nesposobnim za službu i ne želi da ostane u vojsci, on je tada otpušten.

Za vojnike pod ugovorom koji su potpisali dobrovoljni ugovor sa vojskom, klasifikacija „delimično sposoban“ može takođe da dovede do otpuštanja iz vojske - i može da proistekne iz bolesti kao što su HIV, tuberkuloza, rak i mentalno oboljenje, kao i gubitak prstiju.

Ali prema pravnim slučajevima koje je proučio BBC ruski servis, ovo izgleda da ne važi za one koji su se prijavili kao zatvorenici.

Presuđujući u slučaju bivšeg zatvorenika Rustama Farzalijeva, Vojni sud južnog distrikta je odlučio da ga njegov krivični dosije sprečava da napusti službu, uprkos tome što je proglašen „delimično sposobnim“ zbog „socijalno značajne bolesti“.

Ovo praktično dovodi bivše zatvorenike u zamku jer im omogućava da budu „cinična potrošna roba“ u ratu, kaže Sergej Krivenko, direktor grupe za ljudska prava Građanin. Vojska. Pravo.

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Ratu su neophodni vojnici

Rat zahteva regrutovanje ili mobilizaciju stotina hiljada vojno sposobnih muškaraca sa dobrim platama obećanim onima koji su voljni da se prijave, što je atraktivna ponuda u vreme kad se ljudi suočavaju sa rastom životnih troškova.

Slanje patriotskih poruka je takođe odigralo veliku ulogu, dok su zatvorenici, oni koji žele da izbegnu krivično gonjenje i strani borci pomogli da se pojača broj trupa.

Međutim, poslednjih meseci, nekoliko nezavisnih ruskih medija javilo je da je broj ljudi voljan da potpiše ugovore sa Ministarstvom odbrane počeo da opada.

BBC ruski servis identifikuje i prebrojava ruske vojnike koji su poginuli u sukobu u projektu sa nezavisnim medijem Medijazonom.

U julu je broj identifikovanih i imenovanih dostigao 233.200, dok su prave brojke poginulih svakako mnogo više.

Nedavno je američki Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) procenio da je bilo čak 450.000 smrt Rusa i 1,4 milion žrtava na ratištu otkako je Rusija pokrenula invaziju u februaru 2022. godine.

Bolničar umesto komisije

Getty Images Ruski padobranci marširaju tokom parade povodom Dana pobede u Moskvi 9. maja 2026. godine, obeležavajući kraj Drugog svetskog rata

Od početka rata, kad su pozvane stotine hiljada rezervista, postavljaju se pitanja o njihovoj sposobnosti da se odupru mobilizaciji na osnovu zdravstvenih problema.

Niz ratnih direktiva Ministarstva odbrane ograničio je upotrebu zvaničnih medicinskih komisija - sa ranim naređenjem da mobilizovani moraju da dobiju medicinski pregled po dolasku u vojnu jedinicu „u svrhu eliminisanja mogućnosti zaraznih bolesti, kao i povreda i bolesti koje sprečavaju mobilizaciju“.

Kompletna medicinska komisija pregledaće samo ono mobilisano lice koje je proglašeno „nesposobnim“.

U jednom slučaju pravnog osporavanja, rezervista Dmitri Jelkin tvrdio je da je proglašen „sposobnim za službu“ na osnovu zdravstvenog kartona od pre 11 godina i da njegovo tadašnje zdravstveno stanje nije bilo pravilno procenjeno.

U drugom naređenju potpisanom u junu 2023. godine, vojnici otpušteni iz bolnice ili koji su se vraćali sa vojnog bolovanja bili su proglašavani sposobnim, nesposobnim ili delimično sposobnim od dežurnog bolničara ili lekara u jedinici - a ne od kompletne medicinske komisije.

U drugom slučaju, bivši zatvorenik Vitalij Kamenjuk proglašen je sposobnim za službu na osnovu mišljenja neurologa.

On je odbio formalniju procenu, iako je originalna potvrda o njegovoj povredi opisala njegovo stanje kao „ozbiljnu povredu“, a on sam izjavio da je njegova ruka potpuno izgubila funkcionalnost.

Novi zakon?

AFP via Getty Images Tokom posete bolnici, predsednik Putin drži sliku sveca Aleksandra Nevskog, veštog vojnog komandanta zaslužnog za zaustavljanje zapadnih invazija u 13. veku

Sada, očigledno reagujući na podnošenje brojnih prijava, Ministarstvo odbrane je iznelo novi predlog koji bi ozvaničio ove ratne direktive u zakon.

Pravnik iz koalicije Poziv na savest, koja pomaže vojnim obveznicima, vojnicima po ugovoru i mobilisananima, zaprepašćeno je konstatovao da „oni u suštini žele da zamene vojnu medicinsku komisiju običnim medicinskim pregledom“.

Pravni stručnjak, koji je tražio da ostane anoniman, naglasio je da ovo sugeriše da Rusija želi da popuni vojsku ljudstvom na duže staze.

„To znači da se to ne doživljava više kao privremena mera. Oni se spremaju da se bore ovako decenijama“, rekao je on.

Predlog zakona mora da bude usvojen u skupštini pre nego što bude stupio na snagu.

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(BBC News, 07.28.2026)