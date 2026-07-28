Brnabić: Završićemo raspravu o Vladi sutra, dok neko ne padne u nesvest

Beta pre 1 sat

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kazala je večeras za televiziju Pink da će glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koje je tražila opozicija, biti sutra, u sredu, i da će time biti završena sednica, makar trajala do 11 uveče i sve "dok neko ne padne u nesvest".

"Sutra će (glasanje) biti svakako - kako god bude bilo. Ja očekujem da oni (opozicija) poštuju dogovore koje smo napravili, a i ako se ne poštuju, mi sutra završavamo, ako treba da radimo do 11, 12 uveče, možda prekosutra, ali nećemo prekidati rad, moda ćemo u dva ujutru, ali završićemo sutra ili prekosutra, dok neko ne padne u nesvest", izjavila je Brnabić.

"Ovo je bez ikakve sumnje, od kad sam postala predsednica Narodne Skupštine, za mene najteža sednica, lakše mi je čini mi se bilo, kada su (opozicija) nas gađali dimnim bombama, prskali suzavcima i biber sprejevima, zato što je ovo mentalno i emotivno teško", rekla je Brnabić.

Optužila je opoziciju da "vara narod pričama" da se u Srbiji "užasno živi", a u sledećoj rečenici kažu da su svi građani na odmorima.

(Beta, 28.07.2026)