Francuska evakuiše turistička mesta, još 4.000 ljudi napustilo ugrožena područja

Beta pre 5 sati

 Francuske vlasti naredile su danas evakuaciju turističkih mesta na atlantskoj obali, odakle je ugroženo područje moralo da napusti gotovo 4.000 ljudi, dok povratak visokih temperatura preti da oteža napore vatrogasaca koji pokušavaju da spreče ponovno širenje velikog požara zapadno od Bordoa.

U Francuskoj i Španiji do sada je raseljeno oko 330.000 ljudi. U međuvremenu, Španija se suočava sa četvrtim toplotnim talasom ovog leta, dok je nekoliko velikih požara i dalje van kontrole, uključujući i najveći zabeležen u toj zemlji.

U Francuskoj su vatrogasci tokom mirne noći uspeli da stabilizuju situaciju, obuzdavši nova žarišta u blizini obalskih dina, dok površina zahvaćena vatrom ostaje nepromenjena i iznosi oko 420 kvadratnih kilometara.

Vlasti su saopštile da je požar u departmanu Žironda stabilizovan, ali ne i u potpunosti stavljen pod kontrolu, upozoravajući da bi sa porastom temperatura i padom vlažnosti vazduha mogao ponovo da se proširi.

Naredba o preventivnoj evakuaciji odnosi se na kampove, turistička naselja, apartmanske komplekse i rekreativne zone u okolini letovališta Lakano, uključujući Lakano Okean i obe obale jezera Lakano, saopštile su regionalne vlasti Žironde.

"Nalazimo se u veoma osetljivoj fazi. Nastavićemo da se borimo protiv ovog požara uprkos najavljenom porastu temperatura", rekao je danas za televiziju BFMTV Erik Brokardi, portparol Nacionalne federacije vatrogasaca Francuske.

Požar, koji besni od prošle nedelje, pokazao se krajnje nepredvidivim, a u pojedinim trenucima prerastao je u vatrenu stihiju koja se sama održava, dok je zahvatio područje četiri puta veće od Pariza i primorao 220.000 ljudi da napuste svoje domove i smeštaj u turističkim objektima.

Iako se vatra nije dalje širila tokom prethodna 24 sata, zvaničnici upozoravaju da bi tinjajuća vegetacija, rast temperatura i pad vlažnosti vazduha mogli da izazovu nova žarišta duž velikog požarnog područja.

Vatrogasci i vojni inženjeri nastavili su jutros radove na izgradnji protivpožarnih pojaseva, čiji je cilj da spreče dalje širenje plamena. Vlasti su saopštile da je do sada završeno 103 kilometra takvih zaštitnih linija.

U borbi protiv požara povređena su 93 vatrogasca, saopštila je prefektura.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Francuskoj je ove godine do sada izgorelo više od 116.000 hektara.

Zapadna Evropa zabeležila je najtopliji jun u istoriji merenja, a ekstremne vrućine i velika suša doprineli su širenju i intenziviranju požara u Francuskoj i Španiji, saopštila je evropska služba za klimatske promene Kopernikus.

(Beta, 28.07.2026)

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