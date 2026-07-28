Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Beta pre 19 minuta

Članica Komisije za reviziju biračkog spiska ispred Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac izjavila je danas da od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nisu dobili odgovor o prebivalištima 133.114 osoba koje su, prema zvaničnim podacima, od 2020. do 2025. godine dobile srpsko državljanstvo.

"Članovi Komisije za reviziju biračkog spiska iz Stranke slobode i pravde su zatražili od MUP-a podatke o tome gde su prijavljeni novi državljani kao i na kojim adresama je prijavljen veliki broj lica. Taj odgovor nismo dobili", navela je Gođevac u saopštenju.

Dodala je da niko ne spori pravo bilo kome da, u skladu sa zakonom, stekne državljanstvo Srbije, ali istakla da niko nema pravo da prijavi prebivalište na adresi na kojoj ne živi.

Fiktivna prebivališta, prema njenim rečima, koriste se za manipulaciju na izborima, što je SSP "dokazala na beogradskim izborima 2023. godine".

"Tada je Stranka slobode i pravde podnela krivične prijave protiv tadašnjeg direktora Beogradske arene Gorana Grbovića zbog organizovanja sabirnog centra za fantomske birače, odgovornih u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i MUP, kao i protiv Vladimira Mandića, na čijoj adresi je bilo prijavljeno čak 154 birača", dodala je ona.

Gođevac je pitala zbog čega MUP odbija da dostavi podatke koje su tražili "ako nema šta da krije", ocenjujući da činjenica da neće da im daju podatke pokazuje "nespremnost vlasti da sprovede reviziju biračkog spiska".

"Mi kao članovi Komisije za reviziju koji hoćemo da se zaštiti izborni postupak nastavićemo da traźimo sve fantome. Građani imaju pravo da znaju da li su novi državljani prijavljeni tamo gde zaista žive ili na adresama koje služe za manipulaciju izbornom voljom", navela je Gođevac.

Dodala je da je SSP zajedno sa opozicionim strankama predložila izmene zakona kako bi se sprečile fiktivne prijave prebivališta, omogućila provera spornih adresa i zaštitio birački spisak od zloupotreba, kao i da se više o tome može pronaći na sajtu njihove stranke (srbijaposlevucica.ssp.rs).

(Beta, 28.07.2026)