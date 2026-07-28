Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Beta pre 19 minuta

 Članica Komisije za reviziju biračkog spiska ispred Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac izjavila je danas da od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nisu dobili odgovor o prebivalištima 133.114 osoba koje su, prema zvaničnim podacima, od 2020. do 2025. godine dobile srpsko državljanstvo.

"Članovi Komisije za reviziju biračkog spiska iz Stranke slobode i pravde su zatražili od MUP-a podatke o tome gde su prijavljeni novi državljani kao i na kojim adresama je prijavljen veliki broj lica. Taj odgovor nismo dobili", navela je Gođevac u saopštenju.

Dodala je da niko ne spori pravo bilo kome da, u skladu sa zakonom, stekne državljanstvo Srbije, ali istakla da niko nema pravo da prijavi prebivalište na adresi na kojoj ne živi.

Fiktivna prebivališta, prema njenim rečima, koriste se za manipulaciju na izborima, što je SSP "dokazala na beogradskim izborima 2023. godine".

"Tada je Stranka slobode i pravde podnela krivične prijave protiv tadašnjeg direktora Beogradske arene Gorana Grbovića zbog organizovanja sabirnog centra za fantomske birače, odgovornih u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i MUP, kao i protiv Vladimira Mandića, na čijoj adresi je bilo prijavljeno čak 154 birača", dodala je ona.

Gođevac je pitala zbog čega MUP odbija da dostavi podatke koje su tražili "ako nema šta da krije", ocenjujući da činjenica da neće da im daju podatke pokazuje "nespremnost vlasti da sprovede reviziju biračkog spiska".

"Mi kao članovi Komisije za reviziju koji hoćemo da se zaštiti izborni postupak nastavićemo da traźimo sve fantome. Građani imaju pravo da znaju da li su novi državljani prijavljeni tamo gde zaista žive ili na adresama koje služe za manipulaciju izbornom voljom", navela je Gođevac.

Dodala je da je SSP zajedno sa opozicionim strankama predložila izmene zakona kako bi se sprečile fiktivne prijave prebivališta, omogućila provera spornih adresa i zaštitio birački spisak od zloupotreba, kao i da se više o tome može pronaći na sajtu njihove stranke (srbijaposlevucica.ssp.rs).

(Beta, 28.07.2026)

Povezane vesti »

SSP: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

SSP: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Vranje news pre 14 minuta
Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima više od 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima više od 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Radio 021 pre 19 minuta
Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Pravo u centar pre 19 minuta
Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

N1 Info pre 1 sat
"MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo"

"MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo"

Nova pre 1 sat
Gođevac (SSP): MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Gođevac (SSP): MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Nedeljnik pre 59 minuta
Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Gođevac: MUP nije dostavio podatke o prebivalištima 130.000 osoba koje su dobile državljanstvo

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SSPMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Politika, najnovije vesti »

Vučić, Lončar, Mali i radnice razgovaraju o Apoteci Beograd u 10 časova

Vučić, Lončar, Mali i radnice razgovaraju o Apoteci Beograd u 10 časova

Mašina pre 49 minuta
BLOG UŽIVO: Poslanici nastavili raspravu o nepoverenju Vladi

BLOG UŽIVO: Poslanici nastavili raspravu o nepoverenju Vladi

Insajder pre 39 minuta
Slučaj radnice Apoteke Beograd: "Odbijena u narodnoj kuhinji jer je zaposlena, a mesecima ne prima platu"

Slučaj radnice Apoteke Beograd: "Odbijena u narodnoj kuhinji jer je zaposlena, a mesecima ne prima platu"

N1 Info pre 4 minuta
Nastavljena vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

Nastavljena vanredna sednica Skupštine o nepoverenju Vladi Srbije

RTV pre 29 minuta
(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine o nepoverenju vladi

(BLOG) Nastavljena sednica Skupštine o nepoverenju vladi

N1 Info pre 39 minuta