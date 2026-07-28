Insajder: Predstavnici Sindikata Opstanak Apoteke Beograd danas na sastanku kod Vučića

Beta pre 1 sat

Predstavnici Sindikata "Opstanak" Apoteke Beograd razgovaraće danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o neisplaćenim zaradama, overi radnih knjižica i budućnosti radnih mesta u toj ustanovi, objavio je Insajder.

Predsednica sindikata Jelena Šikuljak izjavila je za Insajder da je sastanak zakazan na njihov zahtev, nakon više neuspešnih pokušaja da se reše nagomilani problemi zaposlenih, ističući da očekuju konkretna rešenja.

O tome na koji način je sastanak zakazan, Šikuljak je kazala da su predstavnici Sindikata "Opstanak" Apoteke Beograd prethodno poslali nekoliko zahteva za sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Prvi zahtev je, kakao je istakla, upućen neposredno nakon sednice gradske skupštine 25. jula, a dodatni zahtevi su poslati u narednih deset dana zbog nedostatka odgovora.

Ona je dodala da je, na kraju, šef kabineta predsednika primio dve koleginice koje su interesovale za status njihovog zahteva i potvrdio da je sastanak zakazan za danas u deset sati.

Kako Šikuljak navela, glavni problemi o kojima će se razgovarati uključuju neisplaćene zarade i overu radnih knjižica.

"Šta očekujemo? Pa mi smo napisali otprilike šta je to što imamo od problema i jedan je već rešen u međuvremenu. Što se tiče overe knjižica, to bi trebalo danas da bude, da kažem, vidljivo. I sad, naravno, znači prvi zahtev je bio da se vidi šta će sa neisplaćenim platama da se desi i kakvo je naše rešenje", kazala je ona.

Šikuljak pretpostavlja da ih je predsednik Srbije zvao na razgovor "jer ima nešto da kaže, ponudi ili šta god".

"Čisto da vidimo šta je to i šta će da bude sa nama, odnosno s našim platama i sa našim radnim mestima", kazala je ona.

Šikuljak je poručila kako su očekivanja zaposlenih da će u razgovoru sa predsednikom Srbije postići konkretna rešenja i iskazuju nadu da će se situacija brzo poboljšati.

"Ovo je veoma lako rešivo, samo da vidimo koliko ima želje za time", izjavila je Šikuljak u izjavi za Insajder, uoči sastanka na Andrićevom vencu koji je zakazan za 10 časova.

(Beta, 28.07.2026)