Miloš Jovanović (Novi DSS): Visoka izlaznost i tri kolone ruše Vučićev režim

Beta pre 1 sat

Predsednik Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović ocenio je da bi visoka izlaznost na izborima i izlazak opozicije u tri kolone "srušile izdajnički režim (predsednika države) Aleksandra Vučića".

On je rekao da se nada da će na tim izborima građani moći da biraju između tri opozicione opcije – studentske liste, autentične desnice i proevropske koalicije.

"Ako se autentična desnica, koja se zalaže za smenu režima i zalaže se za saradnju ali ne i za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ne pojavi na narednim izborima, glasovi desno opredeljenih birača otići će u ruke onih koji su već sada rekli da neće sarađivati sa ostatkom opozicije i koji su čak spremni za manjinsku podršku ovoj vlasti", naveo je Jovanović za TV Insajder a prenela stranka.

Komentarišući aktuelnu parlamentarnu raspravu o poverenju Vladi, Jovanović je ocenio da se na njoj nije desilo ništa novo, da su opozicioni predstavnici izneli čitav niz afera državnih funkcionera i da rad Skupštine "odavno ne liči na argumentovane rasprave zbog ponašanja poslanika vladajuće većine".

Dodao je da stranka na čijem je čelu ne želi da da legitimitet učešćem u radu Skupštine Srbije.

"To je za nas načelan stav iako u opoziciji ima utilitarističkih glasova prema kojima su sednice parlamenta jedino mesto gde se može čuti glas protivnika režima", naveo je Jovanović.

(Beta, 28.07.2026)

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