Nestorović (Ekološki ustanak): Sednica o nepoverenju Vladi je početak predizborne kampanje

Beta pre 29 minuta

 Poslanica pokreta Ekološki ustanak Danijela Nestorović ocenila je danas da je vlast zakazala sednicu Skupštine Srbije o nepoverenju Vladi ne u februaru kada je opozicija to tražila, već zada za to što im tako odgovara - za početak izborne kampanje.

"Dakle, ne kada su ispunjeni svi zakonski preduslovi da se takva sednica i održi. Verovatno je ovo jedna od sednica kojom (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić zapravo počinje svoju predizbornu kampanju", ocenila je Nestorović za televiziju N1.

Prema njenim rečima, svima je jasno da su izbori blizu i da sednica o nepoverenju Vladi predstavlja "demonstraciju sile vlasti".

"Ovo je još jedan od pokušaja demonstracije da je u Srbiji sve u redu, da je ova vlada potpuno u redu, da su oni radili ispravno svoj posao, i da, zapravo, ne postoje nikakve prepreke da oni i dalje nastave da vrše vlast. Dakle, ovo je njihova demonstracija sile", rekla je Nestorović.

Vlastima, kako je ocenila, trenutno odgovara sadašnji trenutak za tu sednicu da bi prikazali i svoje ministre pojedinačno, ali i kako bi "iznosili opet one kilometarske rečenice o tome kako je sve u redu, kako smo i dalje ekonomski tigar, samo što smo pomalo uspavani".

Dodala je da, sa druge strane, opozicija svojim izlaganjem u Skupštini iznosi za svakog ministra u aktuelnom sastavu Vlade pojedinačno afere koje su se nizale decenijama unazad.

(Beta, 28.07.2026)

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