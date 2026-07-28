Poslanici u Skupštini pitali o ministarki Paunović, širenju rudnika Ziđin, saradnji sa SAD

Poslanici Skupštine Srbije u prvom delu današnje sednice, pre nastavka rasprave o nepoverenju Vladi, tražili su obaveštenja i objašnjenja od nadležnih institucija o ministarki državne uprave i lokalne samouprave Snežani Paunović, proširenju rudnika "Ziđin Majninga" kod Bora i Zaječara, strateškom dijalogu sa SAD i drugim temama.

Poslanica stranke Srbija centar (SRCE) Verica Milanović pitala je celu Vladu, posebno ministarstva finansija, za rad i zapošljavanje, Kancelariju za Kosovo i Metohiju i Agenciju za borbu protiv korupcije da li je ministarka Snežana Paunović od 2014. do 2025. godine bila direktor Apotekarske ustanove u Peći, kao i da li je ta ustanova ugašena 2021. godine.

"Na osnovu čega je Snežana Paunović mogla biti na čelu nepostojeće ustanove i u radnom odnosu nepostojećeg pravnog lica. Ko je, po kom osnovu i kako, uplaćivao poreze i doprinose i isplaćivao zaradu (Snežani Paunović), kada je račun ovog pravnog lica zatvoren (2021. godine)?", pitala je Milanović. Takođe je pitala da li postoji još takvih ustanova na Kosovu i Metohiji.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Đorđe Stanković pitao je premijera Đura Macuta i ministra spoljnih poslova Marka Đurića o spoljnopolitičkom kursu Srbije i strateškom dijalogom sa SAD, uz ocenu da je to "kupovina čestitke za nakon izbora".

"Zašto je strateški dijalog počeo tek sada? Strateški dijalog sa SAD postoji u skoro svim zemljama sveta, a kod nas je tek sad počeo. Prodaja oružja Ukrajini i Izraelu je očigledno imala za cilj da se Srbija približi američkoj administraciji, da bi se dobila slika sa Donaldom Trampom. Da li je Generalštab deo strateškog dijaloga, ili će tek biti, to je dobro pitanje", ocenio je Stanković.

Pitao je Đurića i da li je istina narko-diler koji je u inostranstvu uhapšen sa četiri tone kokaina, imao diplomatski pasoš Srbije.

Poslanik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić pitao je ministarku za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicu Đurđević Stamenkovski i ministra finansija Sinišu Malog gde je završilo 13,4 milijardi dinara koje je država u poslednjih 12 godina "otela Crvenom krstu Srbije i organizacijama za osobe sa invaliditetom".

"Iako je Zakon o igrama na sreću precizno definisan, da se po 19 odsto namenskih sredstava od igara na sreću uplaćuje Crvenom krstu i tim organizacijama, ova dva ministarstva već 12 godina svesno i sistematski krše zakon i uplaćuju višestruko manji iznos", tvrdi Nikezić i najavio podnošenje krivičnih prijava.

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Rastislav Dinić pitao Vladu zašto ne poštuje odluke Ustavnog suda, šta ju je sprečilo da kvote o budžetskim mestima na Filozofskom fakultetu u Nišu odredi u vreme određeno zakonom, kao i zašto oduzima budžetska mesta, koja prema odluci suda ima važeću dozvolu za rad, a ta mesta ne dodeljuje nikom drugom.

"Privremenu meru sud je izrekao baš da bi deca mogla normalno da upišu studije", rekao je Dinić i dodao da jedino taj fakultet nije dobio finansiranje za drugu polovinu godine, te da zaposleni od avgusta neće imati plate.

Poslanica Zdrave Srbije Ivana Stamatović pitala je premijera Đura Macuta koji su koraci preduzeti povodom sprečavanja prisvajanja imovine na Zlatiboru, koje su procedure pokrenute povodom zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe zvaničnih kanala Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Pitala je i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture šta je preduzeto povodom, kako je navela, nepravilnosti u radu RGZ-a, koje se odnose na približno 10.000 hektara zemljišta na Zlatiboru, jer su "uočene nepravilnosti prilikom upisa u listu nepokretnosti za to zemljište".

Poslanik Ekološkog ustanka Dragan Jonić pitao je ministarku zaštite životne sredine Saru Pavkov o širenju rudnika i topionice kompanije "Ziđin Majning" na području Bora i Zaječara, navodeći da to predviđa raseljenje dela stanovništva, ali da građani ne znaju ni šta će se graditi, ni gde će se graditi, ni gde će biti preseljeni.

"Da li smo ponovo došli u situaciju da dižemo sveopšti narodni ustanak protiv navodnih stranih investitora kojima je cilj samo rasparčavanje Srbije i grabljenje njenih mineralnih sirovina?", pitao je Jonić i zatražio od ministarke da građanima objasni šta će se dešavati na tom području.

Poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Vladimir Pajić pitao je premijera Đura Macuta na šta je tačno ponosan u radu Vlade i da elaborira to, nabrajajući delovanje više ministara čiji je rad smatrao spornim.

"Na primer, kako možete da budete i da li ste ponosni na ministarku Snežanu Paunović koja opušteno izgovori kako bi etnički očistila Kosovo. Da li ste ponosni na Ivicu Dačića koji već godinu dana vodi i usmerava našu policiju u najtamnije političke okvire, tako što batina studente, građane i druge koji su odlučili da progovore nešto protiv ove vlasti?", pitao je Pajić.

Poslanica Radničke partije Irena Živković pitala je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dokle će se okretati glava na to što direktori centara za socijalni rad ukidaju ljudima pravo na socijalna davanja, naročito na socijalnu pomoć.

"Ili je to možda instrukcija Ministarstva da bi se uštedelo na najugroženijim kategorijama, ili je Ministarstvo toliko dužno direktorima koji su ucenjivali ove najugroženije kategorije za vreme izbora, pa sada ne sme da reaguje?", pitala je Živković.

Poslanik pokreta Mi snaga naroda Borislav Antonijević pitao je premijera Đura Macuta da navede tri obećanja koja je Vlada dala građanima, a koja nisu ispunjena, kao i ko snosi političku odgovornost za neispunjavanje tih obećanja.

Antonijević je pitao premijera i da li je, ukoliko smatra da Vlada uživa poverenje građana, spreman da prihvati raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u najkraćem roku.

Poslanik pokreta Mi - Glas iz naroda zatražio je reakciju nadležnih organa jer tvrdi da poslanička grupa Mi snaga naroda još uvek prima sav novac namenjen poslaničkim grupama, iako se odvojila od njegove poslaničke grupe.

Poslanik Socijaldemokratske partije Srbije Muamer Bačevac pitao je preduzeće "Putevi Srbije" o izgradnji gotovo 15 kilometara trotoara u naseljima pored magistralnog puta u Novom Pazaru, za koje je nadležna, ističući da su radovi počeli pre godinu dana, ali da nikada nisu nastavljeni, iako postoje projekti i obezbeđen novac.

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Dragan Nikolić zatražio je reakciju nadležnih zbog izjava tužiteljeke u penziji Jasmine Paunović u jednom podkastu, nakon čega je "pozvao i zamolio" predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bude kandidat za premijera te stranke.

Poslanici Skupštini Srbije nastavili raspravu o izglasavanju nepoverenja Vladi