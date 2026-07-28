Specijalno tužilaštvo: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Beta pre 58 minuta

 Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da su uhapšene dve osobe sa inicijalima M.J. i M.B. zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad civilnim stanovništvom na području regiona Mitrovice i da im je određeno zadržavanje do 48 sati.

Advokat Miloš Delević kazao je da je tužilaštvo već podnelo zahtev za održavanje sednice za određivanje pritvora dvojici Srba iz Zubinog Potoka, prenosi Kosovo-onlajn. 

U saopštenju se navodi da je osumnjičenima odlukom Specijalnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i da će protiv njih biti preduzete dalje procesne radnje u skladu s važećim zakonodavstvom. 

Specijalno tužilaštvo saopštilo je da je istraga u ovom predmetu u toku i da, kako navodi, radi očuvanja integriteta krivičnog postupka, u ovoj fazi ne može da iznese više detalja. 

Advokat Delević kazao je da je tužilaštvo podnelo zahtev Osnovnom sudu za održavanje sednice za određivanje pritvora Momiru Jakšiću i Miljku Biševcu. 

Prethodno je Kosovska policija saopštila da su uhapšena dvojica muškarca u Zubinom Potoku pod sumnjom da su počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. 

"Uhapšena su dva muškarca sa Kosova, za koja se sumnja da su tokom rata 1999. godine počinili zločine protiv civilnog stanovništva, u kojima su ubijena 23 albanska civila", navodi se u saopštenju policije.

(Beta, 28.07.2026)

Povezane vesti »

Specijalno tužilaštvo: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati, sumnjiče se za ratne zločine

Specijalno tužilaštvo: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati, sumnjiče se za ratne zločine

N1 Info pre 1 sat
Specijalno tužilaštvo Kosova: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Specijalno tužilaštvo Kosova: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Insajder pre 1 sat
Petoro Srba privedeno u Zubinom Potoku, dvoje zadržano u pritvoru zbog navodnih ratnih zločina

Petoro Srba privedeno u Zubinom Potoku, dvoje zadržano u pritvoru zbog navodnih ratnih zločina

Euronews pre 1 sat
Dva Srbina uhapšena u Zubinom Potoku zbog navodnog ratnog zločina na KiM

Dva Srbina uhapšena u Zubinom Potoku zbog navodnog ratnog zločina na KiM

RTS pre 1 sat
Specijalno tužilaštvo: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Specijalno tužilaštvo: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Radio sto plus pre 58 minuta
Hapšenja u Zubinom Potoku zbog sumnje na ratni zločin, Kancelarija za KiM tvrdi da je reč "zastrašivanju Srba"

Hapšenja u Zubinom Potoku zbog sumnje na ratni zločin, Kancelarija za KiM tvrdi da je reč "zastrašivanju Srba"

NIN pre 1 sat
Specijalno tužilaštvo: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Specijalno tužilaštvo: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Pravo u centar pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoTužilaštvoZubin Potok

Politika, najnovije vesti »

Kako je prošao sastanak zaposlenih Apoteka Beograd sa predsednikom: Radnici kažu da su im zahtevi uvaženi i da će im biti…

Kako je prošao sastanak zaposlenih Apoteka Beograd sa predsednikom: Radnici kažu da su im zahtevi uvaženi i da će im biti isplaćene zarade

Insajder pre 18 minuta
Vučić obećao isplatu 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Vučić obećao isplatu 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Beta pre 8 minuta
Vučić obećao isplatu 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Vučić obećao isplatu 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Beta pre 8 minuta
Mali upitao Aleksića da li je bio član Ujedinjenih regiona Srbije

Mali upitao Aleksića da li je bio član Ujedinjenih regiona Srbije

Danas pre 38 minuta
Macut: Poređenje sa fikusom i bendžaminom pokazuje nivo nekulture

Macut: Poređenje sa fikusom i bendžaminom pokazuje nivo nekulture

Danas pre 3 minuta