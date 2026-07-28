Specijalno tužilaštvo: Uhapšenima u Zubinom Potoku određeno zadržavanje do 48 sati

Beta pre 58 minuta

Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da su uhapšene dve osobe sa inicijalima M.J. i M.B. zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad civilnim stanovništvom na području regiona Mitrovice i da im je određeno zadržavanje do 48 sati.

Advokat Miloš Delević kazao je da je tužilaštvo već podnelo zahtev za održavanje sednice za određivanje pritvora dvojici Srba iz Zubinog Potoka, prenosi Kosovo-onlajn.

U saopštenju se navodi da je osumnjičenima odlukom Specijalnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i da će protiv njih biti preduzete dalje procesne radnje u skladu s važećim zakonodavstvom.

Specijalno tužilaštvo saopštilo je da je istraga u ovom predmetu u toku i da, kako navodi, radi očuvanja integriteta krivičnog postupka, u ovoj fazi ne može da iznese više detalja.

Advokat Delević kazao je da je tužilaštvo podnelo zahtev Osnovnom sudu za održavanje sednice za određivanje pritvora Momiru Jakšiću i Miljku Biševcu.

Prethodno je Kosovska policija saopštila da su uhapšena dvojica muškarca u Zubinom Potoku pod sumnjom da su počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 1999. godine.

"Uhapšena su dva muškarca sa Kosova, za koja se sumnja da su tokom rata 1999. godine počinili zločine protiv civilnog stanovništva, u kojima su ubijena 23 albanska civila", navodi se u saopštenju policije.

(Beta, 28.07.2026)