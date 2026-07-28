Srbija u vrhu Evrope po smrtnosti od malignog tumora kože

Beta pre 2 sata

Predsednik Udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović kazao je u utorak da u Srbiji od melanoma godišnje oboli 700, a premine oko 300 ljudi i da je u samom vrhu Evrope kada je reč o smrtnosti od zloćudnog tumora kože, za šta je najodgovorniji zdravstveni sistem.

Melanom se najčešće ispoljava na koži, a započinje u ćelijama koje daju pigmentaciju koži i od kojih nastaju mladeži.

Prema rečima stručnjaka, reč je o najsmrtonosnijem tumoru kože zato što se može proširiti u limfne čvorove i druge organe, a povezan je sa prekomernim izlaganjem UV zracima, piše dnevni list Danas.

"Po incidenciji nismo tako loši, ali po smrtnosti smo prvi. Višestruki su razlozi za to: loš zdravstveni sistem, ljudi se i dalje plaše lekara, naučeni smo da je sunce zdravo i da je solarijum priprema za more, a to su ludorije koje nas koštaju glava. Čak i kad hoće pacijenti da odu kod doktora nije lako doći do dermatologa, naročito do dobrog dermatologa", kazao je Pilipović.

On je rekao da je svest o prevenciji te bolesti na niskom nivou i da se ona sve češće javlja kod mladih osoba.

"Melanom je nekad bio bolest starijih ljudi, sad to više, nažalost, nije tako. Dolaze ljudi različitog uzrasta, ali ono što je zajedničko je da se većina tih promena na koži otkriva u kasnom periodu za melanom kad je već otišlo kroz limfu i kad je lečenje mnogo teže", naveo je sagovornik.

Pilipović ukazuje da u rizične grupe spadaju oni koji su već imali u porodici nekoga sa melanomom, zatim ljudi svetlog tena, kao i oni koji imaju veliki broj mladeža po koži i oni koji idu u solarijum.

(beta/cmg)

(Beta, 28.07.2026)

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