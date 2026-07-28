Zapaljen oltar u Međugorju, oskrnavljeni kipovi Gospe

Beta pre 2 sata

 Nepoznati počinilac zapalio je rano jutros spoljni oltar crkve Svetog Jakova i oskrnavio kip Gospe u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mesta u svetu, a policija vrši uviđaj i utvrđuje okolnosti događaja, prenosi agencija Hina.

Lice i ruke Gospinog kipa preliveni su crnom bojom. Na postolju je ispisan natpis "Đavo u suknji".

Nedugo zatim zapaljen je spoljni oltar crkve Svetog Jakova.

Na društvenim mrežama objavljen je video-snimak na kojem se vidi osoba kako dolazi sa kanisterom goriva, poliva spoljni oltar tečnošću, a zatim ga pali.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštilo je da je prvu dojavu primilo u 4.30 zbog vandalizovanja Gospinog kipa, a u 5.00 je primljena i prijava o požaru na spoljnom delu oltara crkve Svetog Jakova.

Požar je brzo ugašen.

(Beta, 28.07.2026)

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