"Čini mi se da mi je lakše bilo kad su nas gađali dimnim bombama", Brnabić: "Ovo mi je najteža sednica, radićemo ako treba i do 3 ujutru"

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da će sednica o nepoverenju vladi biti završena sutra ili prekosutra, bez prekida rada poslanika Brnabić ističe da joj je ovo najteža sednica otkako je predsednica skupštine, nazivajući je političkim rijalitijem Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će sednica na čijem dnevnom redu je samo jedna tačka - Predlog za glasanje o nepoverenju vladi koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije