(Foto) Guverner Belgoroda: "Ukrajinski dron pogodio autobus u Rusiji, povređeno 19 ljudi"

Blic pre 2 sata
(Foto) Guverner Belgoroda: "Ukrajinski dron pogodio autobus u Rusiji, povređeno 19 ljudi"

Dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio je autobus u Šebekinu, povredivši 19 ljudi, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev. "Osamnaest ljudi je brzo prevezeno u Centralnu regionalnu bolnicu Šebekino.

Petnaest građana je zadobilo rane od šrapnela, a troje drugih je zadobilo preliminarne akutne povrede. Šest žrtava je u teškom stanju", napisao je Šuvajev na platformi Maks, prenosi RIA Novosti. Prema njegovim rečima, svi pacijenti biće prebačeni u bolnice u Belgorodu i, ako je potrebno, u federalne medicinske ustanove. Kako se navodi, u napadu su oštećeni autobus, kamion i automobil. (Tanjug)
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