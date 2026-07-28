Naša pevačica zapalila mreže u 55.: Godini! Skinula se u bikini, pa vrckala pored bazena: Muž joj strogo zabranio da radi estetske zahvate

Njena energija, zategnuto telo i figura izazvali su oduševljenje.

Mnogi su komentarisali da izgleda mnogo mlađe od svojih godina. Pevačica Natalija Trik FX, ponovo je očarala javnost svojim besprekornim izgledom u 55. godini. Ona je na društvenim mrežama podelila video-snimak na kom u roze bikiniju i sa naočarima za sunce đuska i vrcka pored bazena. U prvom planu našla se njena izuzetna energija, ali i savršeno zategnuto telo i izdefinisana figura na kojoj bi joj pozavidele i duplo mlađe koleginice. Natalijin zavodljivi ples i