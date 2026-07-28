Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: prenose se imovina, obaveze i radnici

Preduzeće Novi Sad-gas se pripaja Srbijagasu, prenoseći mu svu imovinu, obaveze i zaposlene Cilj pripajanja je regulisanje međusobnih odnosa, očuvanje imovine i stabilnost snabdevanja gasom Preduzeće za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje Novi Sad-gas pripaja se Srbijagasu kojem prenosi svoju celokupnu imovinu i obaveze, kao i zaposlene, navedeno je u Nacrtu ugovora o pripajanju. Kako je objavljeno u Nacrtu ugovora, pripajanje dva preduzeća u državnom