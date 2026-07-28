Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: prenose se imovina, obaveze i radnici

Blic pre 51 minuta
Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: prenose se imovina, obaveze i radnici
Preduzeće Novi Sad-gas se pripaja Srbijagasu, prenoseći mu svu imovinu, obaveze i zaposlene Cilj pripajanja je regulisanje međusobnih odnosa, očuvanje imovine i stabilnost snabdevanja gasom Preduzeće za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje Novi Sad-gas pripaja se Srbijagasu kojem prenosi svoju celokupnu imovinu i obaveze, kao i zaposlene, navedeno je u Nacrtu ugovora o pripajanju. Kako je objavljeno u Nacrtu ugovora, pripajanje dva preduzeća u državnom
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Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu sa imovinom, obavezama i zaposlenima. Na spisku su i nepokretnosti, ali i akcije.

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Srbijagasu se pripaja Novi Sad-Gas sa imovinom, obavezama i zaposlenima

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Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: Šta se dešava sa imovinom, obavezama i radnicima?

Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu: Šta se dešava sa imovinom, obavezama i radnicima?

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Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu – prenose se imovina, obaveze i zaposleni

Novi Sad-Gas se pripaja Srbijagasu – prenose se imovina, obaveze i zaposleni

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Srbijagasu se pripaja Novi Sad-gas: Prenose imoviinu i obaveze zajedno sa zaposlenima, cilj stabilnije snabdevanje prirodnim…

Srbijagasu se pripaja Novi Sad-gas: Prenose imoviinu i obaveze zajedno sa zaposlenima, cilj stabilnije snabdevanje prirodnim gasom

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