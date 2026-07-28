Od novog fronta u ratu strepi ceo svet: Nižu se udari po naftnim postrojenjima, žarište u Crvenom moru preti da napravi pakao…

Grupa je u nedelju objavila snimak na kojem se navodno vidi obaranje saudijskog drona iznad Jemena, u jeku tenzija Poslednji razvoj događaja preti ponovnim otvaranjem jemenskog fronta u okviru kampanje koju Iran vodi protiv SAD Blokada Crvenog mora i napadi na saudijske tankere više nisu lokalni konflikt.

Jemenski Huti, militantna grupa koju podržava Teheran, ponovo su udarili – ovaj put na saudijska naftna postrojenja – eskalirajući na novom, tek otvorenom frontu u ratu između Irana i Amerike. U subotu su Huti preuzeli odgovornost za napade na saudijska naftna postrojenja, u prvim takvim udarima još od 2022, piše “Vašington post”. Vojni portparol Huta Jahja Sari rekao je da je grupa ispalila balističke projektile i dronove na postrojenja u vlasništvu državne