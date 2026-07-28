"Omega blok" i toplotna kupola stižu i na Balkan! Evropa ulazi u vreli pakao - noći bez sna i dani kao u pećnici: Meteorolozi izdali upozorenje

Blic pre 47 minuta
"Omega blok" i toplotna kupola stižu i na Balkan! Evropa ulazi u vreli pakao - noći bez sna i dani kao u pećnici: Meteorolozi…
Biće pojačana opasnost od šumskih požara, posebno u južnoj Francuskoj, Španiji, te mediteranskom i južnom egejskom regionu Turske Meteorolozi upozoravaju da će trajanje visokih temperatura povećati toplotni stres kod ljudi i useva Evropa se priprema za novi snažan toplotni talas koji bi tokom prelaska iz jula u avgust mogao da donese izuzetne vrućine, uz mogućnost obaranja temperaturnih rekorda u pojedinim delovima kontinenta, objavio je danas meteorološki portal i
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