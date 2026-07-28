"Pitaću Putina" Tramp rešio da razotkrije navodni tajni pakt Rusije i Irana: "Saznaćemo istinu"

Blic pre 5 sati
"Pitaću Putina" Tramp rešio da razotkrije navodni tajni pakt Rusije i Irana: "Saznaćemo istinu"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da Iranu šalje satelitske snimke američkih baza u Persijskom zalivu Tramp je najavio je da će o tom pitanju razgovarati direktno sa Putinom kako bi saznao istinu Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će od ruskog predsednika Vladimira Putina zatražiti objašnjenje povodom tvrdnji ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Pitaću Putina" Tramp o tvrdnjama Zelenskog da Rusija dostavlja snimke Iranu: Saznaćemo istinu

"Pitaću Putina" Tramp o tvrdnjama Zelenskog da Rusija dostavlja snimke Iranu: Saznaćemo istinu

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIranRusijaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Od novog fronta u ratu strepi ceo svet: Nižu se udari po naftnim postrojenjima, žarište u Crvenom moru preti da napravi pakao…

Od novog fronta u ratu strepi ceo svet: Nižu se udari po naftnim postrojenjima, žarište u Crvenom moru preti da napravi pakao

Blic pre 13 minuta
Tramp: Dobri razgovori sa Iranom, ima šanse za dogovor; Teheran: Situacija u Ormuzu se nije promenila

Tramp: Dobri razgovori sa Iranom, ima šanse za dogovor; Teheran: Situacija u Ormuzu se nije promenila

RTS pre 3 minuta
Zaharova o navodnim sajber napadima na Ruse: Trag vodi u Dansku; Si-En-En: Tramp danas u Beloj kući sa Zelenskim

Zaharova o navodnim sajber napadima na Ruse: Trag vodi u Dansku; Si-En-En: Tramp danas u Beloj kući sa Zelenskim

RTS pre 3 minuta
Beba izgorela u kolima! Otac otišao nakratko da zalije voće, a onda je buknula vatra: Devojčica spasila sestru, ali je dečak…

Beba izgorela u kolima! Otac otišao nakratko da zalije voće, a onda je buknula vatra: Devojčica spasila sestru, ali je dečak ostao zarobljen u auto-sedištu

Blic pre 43 minuta
"Amerika je kao Severna Koreja!" SAD napustile sednicu UN zbog Francuske, počelo ozbiljno prepucavanje

"Amerika je kao Severna Koreja!" SAD napustile sednicu UN zbog Francuske, počelo ozbiljno prepucavanje

Telegraf pre 2 sata