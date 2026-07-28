"Pitaću Putina" Tramp rešio da razotkrije navodni tajni pakt Rusije i Irana: "Saznaćemo istinu"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da Iranu šalje satelitske snimke američkih baza u Persijskom zalivu Tramp je najavio je da će o tom pitanju razgovarati direktno sa Putinom kako bi saznao istinu Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će od ruskog predsednika Vladimira Putina zatražiti objašnjenje povodom tvrdnji ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Rusija Iranu dostavlja satelitske snimke