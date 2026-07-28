Pobio porodicu, pa spalio kuću!? Pronađena tela majke, oca i njihovo šestoro dece, mrtvi i svi kućni ljubimci, oglasila se policija Mičigena: "To je neopisiva tragedija"

Sva tela članova porodice, uključujući šestoro dece i roditelje, imala su prostrelne rane Požar, za koji se sumnja da je namerno podmetnut na više mesta u kući, uništio je deo imovine i ubio porodične ljubimce Osmočlana porodica pronađena je mrtva u kući zahvaćenoj požarom u Mičigenu, a istraga je pokazala da je reč o ubistvu i samoubistvu, saopštile su danas lokalne vlasti. Vatrogasci su u petak, nakon dojave o požaru u kući u opštini Grand Hejven, pronašli tela