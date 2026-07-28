Poslednja želja Olivere katarine nije ispunjena: Legendarnu umetnicu nisu ispoštovali, tražila je samo jedno

Blic pre 1 sat
Poslednja želja Olivere katarine nije ispunjena: Legendarnu umetnicu nisu ispoštovali, tražila je samo jedno

Njene poslednje želje o mirnom ispraćaju nisu ispunjene, pošto je sahranjena uz državne počasti i komemoraciju.

Olivera je izričito tražila da nema oproštajnih govora na svojoj sahrani, što nije u potpunosti ispoštovano. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina ispraćena je danas, 28. jula, na večni počinak na Novom groblju u Beogradu, nakon što je preminula u 87. godini života. Iako je velika Olivera Katarina za života imala veoma jasne zahteve o tome kako želi da izgleda njen ispraćaj, njene poslednje želje ipak nisu u potpunosti ispoštovane, te je sahranjena uz
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