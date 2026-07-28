Puna kesa droge i 20.000 evra! Carinici na Kelebiji zaustavili Nemca (55), pa ostali u šoku kad su pogledali ispod sedišta

Osumnjičenom I. O. (55) je određeno zadržavanje do 48 časova i biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici Akcija hapšenja sprovedena je u saradnji više jedinica MUP-a i granične policije Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapsili su nemačkog državljanina I. O. (55), u čijem kombiju su, na Graničnom prelazu Kelebija, pronašli više od kilogram marihuane i veću količinu novca. On je osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u