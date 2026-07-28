Ukrajina poslala skoro 400 dronova na Moskvu uoči sastanka Zelenskog i Trampa: Pogođena fabrika, diže se crni Rim

Blic pre 3 sata
Ukrajina poslala skoro 400 dronova na Moskvu uoči sastanka Zelenskog i Trampa: Pogođena fabrika, diže se crni Rim
Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov potvrdio je da je ukrajinski napad dronovima bio usmeren na grad Čehov Ukrajinski dronovi navodno su pogodili fabriku čeličnih konstrukcija „Hidrostalkonstrukcija“ u Čehovu Više od 390 dronova letelo je ka Moskovskoj oblasti tokom noći, a većinu su neutralisale snage protivvazdušne odbrane na periferiji, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin. Ovo se dešava nekoliko sati uoči sastanka ukrajinskog i američkog
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