(Video) Buknuo požar u metrou u Barseloni! Skoro 140 povređenih: Ljudi u panici razvaljivali vrata i bežali kroz mračan tunel…

Dve stanice su evakuisane, a najveći broj povređenih zadobio je lakše povrede, uglavnom zbog udisanja dima i anksioznosti Požar je izazvala obrušena obloga u tunelu, koja je zapalila nadzemni dalekovod Najmanje 137 osoba povređeno je u kasnim popodnevnim časovima u požaru u metrou u Barseloni, koji je izbio usled obrušavanja obloge tunela i paljenja dalekovoda, zbog čega su putnici iz zaglavljenog voza morali da se evakuišu pešice kroz tunel. Prema podacima Službe