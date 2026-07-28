(Video) Buknuo požar u metrou u Barseloni! Skoro 140 povređenih: Ljudi u panici razvaljivali vrata i bežali kroz mračan tunel

Blic pre 4 sati
(Video) Buknuo požar u metrou u Barseloni! Skoro 140 povređenih: Ljudi u panici razvaljivali vrata i bežali kroz mračan tunel…
Dve stanice su evakuisane, a najveći broj povređenih zadobio je lakše povrede, uglavnom zbog udisanja dima i anksioznosti Požar je izazvala obrušena obloga u tunelu, koja je zapalila nadzemni dalekovod Najmanje 137 osoba povređeno je u kasnim popodnevnim časovima u požaru u metrou u Barseloni, koji je izbio usled obrušavanja obloge tunela i paljenja dalekovoda, zbog čega su putnici iz zaglavljenog voza morali da se evakuišu pešice kroz tunel. Prema podacima Službe
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