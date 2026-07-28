Vozači kamiona čekaju do 5 sati na izlaz iz Srbije, ostali bez zadržavanja: Evo gde su najveće gužve

Blic pre 2 sata
Vozači kamiona čekaju do 5 sati na izlaz iz Srbije, ostali bez zadržavanja: Evo gde su najveće gužve

Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz Na Batrovcima se čeka dva sata, na Preševu sat i po, a na Kelebiji i Bezdanu po sat vremena Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju dva sata na izlaz, na Preševu 90 sat i po, a na Kelebiji i Bezdanu sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS). (Tanjug)
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