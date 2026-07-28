Od Dalekovoda do Messera - gde su danas akcije regionalnih kompanija

Početkom 2026. godine odredili smo deset kompanija u Adria regionu za koje smatramo da na njih treba obratiti pažnju.

Ključni pokretači za 2026. godinu jasno su bili definisani: masovna ulaganja u elektroenergetske mreže i data centre, ubrzana digitalizacija javnog i finansijskog sektora, obnova saobraćajne i logističke infrastrukture, te povećana potražnja za defanzivnim sektorima s relativno visokim dividendama, poput bankarstva i farmaceutike. Firme koje su direktno pozicionirane u tim segmentima imaju prednost ne samo u rastu prihoda nego i u stabilnosti, te vrednovanju