Trump se igra nuklearnom vatrom na Bliskom istoku

Bloomberg Adria pre 8 minuta  |  Nenad Radičević
Trump se igra nuklearnom vatrom na Bliskom istoku

Američki predsednik Donald Trump sklopio je sporazum sa Saudijskom Arabijom o uspostavljanju civilnog nuklearnog programa u ovoj zalivskoj kraljevini usred američko-iranskog rata, izazvanog između ostalog spornim iranskim nuklearnim programom.

To je izazvalo podeljene reakcije širom sveta i podstaklo strahovanja o početku trke u nuklearnom naoružavanju na Bliskom istoku. Sporazum, koji otvara put američkim kompanijama za izgradnju nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, izazvao je kritike čak i iz redova Trumpovih republikanskih senatora. Ne samo zbog toga što to povećava rizik od trke u nuklearnom naoružanju u jednom od delova sveta u kojem se najčešće ratuje, već i zbog činjenice da dolazi u trenutku
Otvori na rs.bloombergadria.com

Bliski Istok »

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Netanjahu dozvolio međunarodne snage u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Netanjahu dozvolio međunarodne snage u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće

Euronews pre 9 sati
Tramp stopirao vojne operacije, Iran upozorava: Napad na naš brod neće proći nekažnjeno

Tramp stopirao vojne operacije, Iran upozorava: Napad na naš brod neće proći nekažnjeno

NIN pre 14 sati
Iran tvrdi da on kontroliše Ormuski moreuz i da o tome neće razgovarati sa SAD

Iran tvrdi da on kontroliše Ormuski moreuz i da o tome neće razgovarati sa SAD

N1 Info pre 16 sati
Iran: Sve pristalice Kijeva moraju snositi odgovornost za agresiju Ukrajine

Iran: Sve pristalice Kijeva moraju snositi odgovornost za agresiju Ukrajine

Sputnik pre 17 sati
Cene nafte pale najniže u nedelju dana zbog nade u smirenje sukoba na Bliskom istoku

Cene nafte pale najniže u nedelju dana zbog nade u smirenje sukoba na Bliskom istoku

Blic pre 6 sati
Cene nafte pale najniže u nedelju dana zbog nade u smirenje sukoba na Bliskom istoku

Cene nafte pale najniže u nedelju dana zbog nade u smirenje sukoba na Bliskom istoku

Insajder pre 7 sati
Cene nafte pale na najniži nivo u nedelju dana: Trampove poruke smirile tržišta

Cene nafte pale na najniži nivo u nedelju dana: Trampove poruke smirile tržišta

Euronews pre 7 sati
Bliski Istok »

Ključne reči

Bliski Istok

Politika, najnovije vesti »

Trump se igra nuklearnom vatrom na Bliskom istoku

Trump se igra nuklearnom vatrom na Bliskom istoku

Bloomberg Adria pre 8 minuta
Nastavak skupštinske rasprave o nepoverenju Vladi Srbije

Nastavak skupštinske rasprave o nepoverenju Vladi Srbije

RTS pre 3 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o nepoverenju Vladi Srbije

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o nepoverenju Vladi Srbije

RTV pre 38 minuta
Biljana Đorđević: Vučića ne treba potcenjvati, opoziciona javnost se ne sme uljuljkati

Biljana Đorđević: Vučića ne treba potcenjvati, opoziciona javnost se ne sme uljuljkati

Danas pre 6 sati
Ponoš: Macut je samo čuvao fotelju, Vučić je kriv što je narod izgubio još 16 meseci

Ponoš: Macut je samo čuvao fotelju, Vučić je kriv što je narod izgubio još 16 meseci

Danas pre 7 sati