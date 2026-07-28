Trump se igra nuklearnom vatrom na Bliskom istoku

Američki predsednik Donald Trump sklopio je sporazum sa Saudijskom Arabijom o uspostavljanju civilnog nuklearnog programa u ovoj zalivskoj kraljevini usred američko-iranskog rata, izazvanog između ostalog spornim iranskim nuklearnim programom.

To je izazvalo podeljene reakcije širom sveta i podstaklo strahovanja o početku trke u nuklearnom naoružavanju na Bliskom istoku. Sporazum, koji otvara put američkim kompanijama za izgradnju nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, izazvao je kritike čak i iz redova Trumpovih republikanskih senatora. Ne samo zbog toga što to povećava rizik od trke u nuklearnom naoružanju u jednom od delova sveta u kojem se najčešće ratuje, već i zbog činjenice da dolazi u trenutku