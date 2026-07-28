Afera „dizelgejt“ dobija nastavak: Reno optužen za prevaru sa dizel motorima

Francuski proizvođač automobila Reno (Renault) suočiće se sa krivičnim postupkom zbog optužbi za prevaru u vezi sa emisijama izduvnih gasova u okviru afere „dizelgejt“, saopštilo je danas tužilaštvo u Parizu.

Renault će tako postati drugi proizvođač automobila u Francuskoj koji će se naći pred krivičnim sudom zbog afere koja je izbila 2015. godine, kada je nemački Folksvagen (VW) priznao da je u vozila ugrađivao softver koji je omogućavao prikazivanje nižih emisija tokom testiranja nego u stvarnim uslovima vožnje. Nalog za upućivanje slučaja na suđenje potpisan je u petak, a strane u postupku obaveštene su danas, prenosi agencija AFP. Prvo ročište u postupku protiv