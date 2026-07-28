Beogradski vodovod: U sredu, 29. jula, pojedini delovi Savskog venca, Vračara i Zemuna bez vode

Beogradski vodovod najavio je danas da, u sredu, 29. jula, pojedini delovi opština Savski venac, Vračar i Zemun neće imati vodu.

U saopštenju se precizira da će do toga doći zbog stavljanja u funkciju novopoloženih cevovoda. Na opštini Savski venac, od 8.00 do 17.00, bez vode će ostati potrošači u Ulici Kraljevića Marka a na Vračaru od 9.00 do 20.00 potrošači u Skerlićevoj ulici. U Zemunu zbog radova na vodovodnoj mreži od 8.30 do 18.00 bez vode će ostati potrošači u delu parne strane Ulice cara Dušana (od Slavonske do Dunavske ulice). Obezbeđena je auto-cisterna s vodom za piće i apelovano