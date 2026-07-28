Dačić: SPS spreman i za parlamentarne i za predsedničke izbore, odbori predlažu kandidate

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je ta partija spremna za izbore, kao i da je izdao nalog stranačkim odborima da u narednih mesec dana dostave predloge kandidata za poslanike i predsednika Srbije. „Mi smo spremni i za parlamentarne i za predsedničke izbore, iako i dalje smatramo da svi oni treba da budu redovni. To je moje političko uverenje već godinama. Mi očekujemo dobre rezultate na