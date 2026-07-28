„Đavo u suknji“: Zapaljen oltar u Međugorju, oskrnavljeni kipovi Gospe, osumnjičeni uhapšen

Danas pre 4 sati  |  Beta
„Đavo u suknji“: Zapaljen oltar u Međugorju, oskrnavljeni kipovi Gospe, osumnjičeni uhapšen

Rano jutros je nepoznati muškarac zapalio spoljni oltar crkve Svetog Jakova i oskrnavio kip Gospe u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mesta u svetu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije potvrdilo je za Hercegovina.info da je policija u Zapadnohercegovačkoj županiji uhapsila muškarca osumnjičenog za taj vandalizam. Policija je za Klix.ba rekla da još uvek rade na utvrđivanju identiteta muškarca, te da se hapšenje dogodilo nedaleko od Ljubuškog. Lice i ruke Gospinog kipa preliveni su crnom bojom. Na postolju je ispisan natpis „Đavo u suknji“. Nedugo zatim zapaljen je spoljni oltar
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