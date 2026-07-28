Metro u Barseloni ponovo radi normalno nakon požara u kom je povređeno 139 osoba

Danas pre 38 minuta  |  N1
Metro u Barseloni ponovo radi normalno nakon požara u kom je povređeno 139 osoba

Metro u Barseloni jutros je ponovo uspostavio redovan saobraćaj, nakon požara koji je u ponedeljak popodne izbio na kontaktnoj mreži između stanica Glories i Clot, piše N1.

Kako je saopštila kompanija Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), kvar je otklonjen i vozovi sada saobraćaju bez smetnji, prenosi Katalonija pres. Prema podacima Sistema hitne medicinske pomoći (SEM), tokom vanredne situacije medicinsku pomoć dobilo je ukupno 139 osoba. Većina, njih 129, zadobila je lakše povrede ili je imala blaže zdravstvene tegobe, dok je sedam osoba zbrinuto sa težim, ali ne po život opasnim povredama. Brza reakcija hitnih službi
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