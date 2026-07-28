Poslanici nastavili raspravu o poverenju Vladi, Grbović kaže da Macut obavlja funkciju amaterski

Danas pre 22 minuta  |  Beta
Poslanici nastavili raspravu o poverenju Vladi, Grbović kaže da Macut obavlja funkciju amaterski

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o poverenju Vladi Đura Macuta, uz ocene opozicije da aktuelni kabinet nema „ni znanje ni kadrove“ da se izbori s ključnim problemima s kojima se zemlja suočava.

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović ocenio je da Macut obavlja funkciju premijera „amaterski“. „Vlada Đura Macuta nije Vlada jer ne vlada ovom zemljom a još manje njom upravlja Đuro Macut. Ovo je najbesmislenija Vlada koju smo imali od kad znam za sebe a to nije lako jer smo pre ove imali tri vlade Ane Brnabić. Ova Vlada nema znanje, resurse ni kadrove da se izbori s ključnim problemima s kojima se Srbija danas suočava“, kazao je Grbović.
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