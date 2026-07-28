Požar u tunelu metroa u Barseloni: Povređeno gotovo polovina putnika voza

Najmanje 137 putnika povređeno je zbog udisanja dima od požara u tunelu metroa u Barseloni, prenose danas španski mediji.

U vozu na liniji jedan, koji je u ponedeljak popodne saobraćao na relaciji Klot – Glorijas, od približno 300 ljudi, skoro polovina je povređena, saopštio je Medicinski sistem za hitne slučajeve Španije. Sumnja se da je do požara u metrou došlo nakon što se deo nadzemnog dalekovoda otkinuo u tunelu metro linije jedan, piše La Vangardija. Vozač metroa, koji se kretao prema požaru, video je plamen i naglo zakočio 50 metara od vatre, kada je dim počeo da ulazi u