SAD iz protesta napustile sastanak Saveta bezbednosti UN dok je govorio ambasador Francuske

Danas pre 5 sati  |  Beta
SAD iz protesta napustile sastanak Saveta bezbednosti UN dok je govorio ambasador Francuske

Američke diplomate napustile su danas salu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija dok je za njenom govornicom bio predstavnik Francuske i otpužile su ovog svog bliskog saveznika iz Evrope za „licemerno glumatanje“ zbog toga što je kritikovao ophođenje administracije predsednika SAD Donalda Trampa sa ljudskim pravima.

Ovaj iznenađujući potez tokom sastanka Saveta bezbednosti UN u vezi sa Ukrajinom desio se nakon što su SAD uskratile Folkeru Tirku podršku za još jedan četvorogodišnji mandat na čelu Komesarijata UN za ljudska. Tirk je dobio podršku gotovo čitavog sveta, uključujući Francusku, a protiv je bilo 10 zemalja, među kojima su SAD, Rusija i Izrael. Kratkotrajno napuštanje sale odraz je ne samo zategnutih odnosa Trampa i predsednika Francuske Emanuela Makraona već i širih
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