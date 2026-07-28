‘Trka s vremenom pre toplotnog talasa’: Francuska i Španija u borbi protiv šumskih požara

Danas pre 7 sati  |  BBC News na srpskom
‘Trka s vremenom pre toplotnog talasa’: Francuska i Španija u borbi protiv šumskih požara

Dok letnji toplotni talasi ponovo stižu u brojne evropske zemlje, Francuska i Španija nastavljaju borbu sa velikim požarima, koji su već progutali desetine hektara šuma.

Francuski vatrogasci su se suočili sa „neviđenom situacijom“ u regionu Žironde na jugozapadu zemlje, pošto se šumski požari šire „potpuno nepredvidivo“, rekao je Loran Nunjez, ministar unutrašnjih poslova. Požari su stigli do predgrađa Bordoa, najvećeg grada tog regiona, a dosad je izgorelo 40.000 hektara šume, što je dvostruko više nego 2022, kada su takođe zabeleženi veliki požari, dodao je. „(Požar) je nazavisan, samoodrživ i širi se u svim pravcima. „Teško ga
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