Vučević najavio mnogo malih skupova SNS-a u manjim mestima umesto u velikim gradovima

Danas pre 22 minuta  |  Beta
Vučević najavio mnogo malih skupova SNS-a u manjim mestima umesto u velikim gradovima

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević ocenio je danas da će predstojeća predizborna kampanja biti teška i neizvesna te najavio da će kandidati te partije organizovati mnogo manjih događaja širom zemlje tokom kojih će imati neposredan kontakt sa građanima.

Vučević je gostujući na Prvoj televiziji rekao da će se kampanja razlikovati u odnosu na prethodne pošto fokus neće biti na masovnim skupovima u velikim gradovima. „SNS će uraditi sve da kampanja bude pristojna, vodićemo računa šta pričamo i radimo (…) ;Učinićemo sve da pokažemo da smo konkurentni“, kazao je predsednik vladajuće partije. Po njegovim rečima, predsednik države i član te partije Aleksandar Vučić podneće ostavku nakon što raspiše izbore pa će u
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