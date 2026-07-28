Najverovatniji tim Crvene zvezde za Larn: Arnautović vodi napad, startuje i Katai, Kostov odmara

Crvena zvezda će u revanšu drugog kola kvalifikacija protiv Larna (sreda, 20) igrati u drastično drugačijem sastavu u odnosu na meč u Severnoj Irskoj.

Ubedljiv trijumf na Ostrvu pre nedelju dana (4:0), a i činjenica da su svi prvotimci na raspolaganju, pružiće mogućnost Stankoviću da malo rotira. U razgovoru sa medijima uoči poslednjeg treninga na renoviranom pomoćnom terenu pored "Mitića", Stanković je tako nešto i najavio. Nije baš želeo da izdiktira startnih 11, ali je jasno kazao da će Vasilije Kostov odmoriti, a Osman Bukari započeti susret, baš kao i za vikend u derbiju protiv Vojvodine (3:1). Sigurno je da