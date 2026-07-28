Odbio sam sve zbog Francuske! Zidan ostvario san: Nema ničeg većeg od ove reprezentacije

Zinedin Zidan predstavljen je kao novi selektor fudbalske reprezentacije Francuske.

– Daću sve od sebe kako bi ova reprezentacija nastavila da pobeđuje, to je jedino što me pokreće – izjavio je Zidan u Parizu, preneo je „L'Ekip“. Zidan je na mestu selektora Francuske zamenio Didijea Dešana, koji je na toj funkciji bio 14 godina. Dešan se povukao nakon nedavnog Svetskog prvenstva, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku. Predsednik Fudbalskog saveza Francuske (FFF) Filip Dijalo izjavio je da je sa Zidanom prvi put razgovarao u februaru 2025.