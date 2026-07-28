Pakleni dani pred nama: Srbiju čeka najtopliji period leta, živa ide iznad 40

Narednih dana vreme u Srbiji biće sve toplije i to zbog priliva vrele vazdušne mase sa severa Afrike i sa jugozapada, odnosno i sa Mediterana.

Pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska biće vedro i suvo. Prema kraju ove sedmic biće sve toplije, uz temperature iznad 35 stepeni. Vrelina će nastaviti i tokom prve dekade avgusta, a maksimalna temperatura oko 6. avgusta biće čak i preko 40 stepeni, pri čemu bi to bio najtopliji deo ove godne. Prema trenutnim prognozama, zahlađenje i padavine se ne očekuju u arednih bar 15 dana. Očekuju se veoma visoke vrednosti UV zračenja. Zbog očekivanog novog vrelog