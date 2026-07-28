Promena vodostaja uticala na kvalitet vode: Kupanje u Dunavu – dozvoljeno, uz preporuku tuširanja!

Dnevnik pre 24 minuta
Promena vodostaja uticala na kvalitet vode: Kupanje u Dunavu – dozvoljeno, uz preporuku tuširanja!

Iako je Dunav na Štrandu na početku sezone bio u drugoj ili trećoj klasi kvaliteta, promena vodostaja uticala je na pogoršanje kvaliteta vode.

Kako prenosi JKP ”Gradsko zelenilo” prema poslednjim analizama, voda je na većini mesta na kupalištu svrstana u četvrtu klasu (slab ekološki status), pre svega zbog promene koncentracije rastvorenog kiseonika i visoke temperature vode, koja ovih dana dostiže i 25 stepeni Celzijusa. U takvim uslovima dolazi do ubrzanog razmnožavanja algi i povećanja količine organskih materija. Mikrobiološki parametri su i dalje u okviru dozvoljenih vrednosti, ali su uočene promene
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