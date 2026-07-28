Stiže pakleni deo leta! RHMZ najavio preokret, do tada nas čekaju tropske noći i temperature blizu 40

Dnevnik pre 1 sat
Stiže pakleni deo leta! RHMZ najavio preokret, do tada nas čekaju tropske noći i temperature blizu 40

Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju potrajaće do 8. avgusta, a vrhunac tropskih vrućina očekuje se početkom sledeće nedelje kada će temperature u pojedinim delovima zemlje dostizati i do 40 stepeni, rekla je meteorološkinja Aleksandara Travica iz RHMZ.

Ona je izjavila da ima izgleda da bi eventualno 8. ili 9. avgusta moglo da dođe do promene vremena, a samim tim i pada temperature. "Za sad deluje da bi tokom sledeće nedelje, eventualno 4, 5, 6, pa čak i 7. avgusta imali veoma visoke temperature", rekla je Travica i dodala da u ovom trenutku nije moguće proceniti da li će tokom ovog toplotnog talasa doći do obaranja temperaturnih rekorda. Istakla je da sa visokim temperaturama u toku dana dolaze i visoke
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